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Çocuklar Satranç Turnuvasında Yarıştı

MUS’TA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü altında koruma ve bakımda bulunan çocuklar, satranç turnuvasında yeteneklerini gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, korunma ve bakım altında olan çocuklara yönelik olarak 9. Türkiye Satranç Şampiyonası düzenledi. Bu kapsamda, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde il müsabakaları yapıldı.

KONFİGÜRASYON VE KOORDİNASYON

Turnuva, Satranç Federasyonu İl Temsilcileri ile işbirliği içinde yürütüldü. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hakemler eşliğinde gerçekleşen organizasyonda, çocuklar arasında oldukça çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Turnuvanın sonuçları doğrultusunda, Muş’u bölge grup müsabakalarında temsil edecek il birincileri belirlendi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, dereceye giren sporcuların gelecekte bölgede düzenlenecek müsabakalarda mücadele edeceğini ifade etti. “Satrancın çocukların zihinsel gelişimine katkı sağladığını ve bu tür organizasyonların, çocukları hem sosyal hayata adapte etmek hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirmek açısından büyük öneme sahip olduğunu” söyledi. Bu tür faaliyetlerin, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

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