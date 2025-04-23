Çocuklar Şenlikte Eğlenceli Anlar Yaşadı

DEMRE’DE ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ

Antalya’nın Demre ilçesinde, çocuklar için düzenlenen etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. İlçe Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Noel Baba Meydanı’nda organize edilen “Çocuk Şenliği” kapsamında zengin içerikli programlar gerçekleştirildi.

JANDARMA GÖSTERİLERİ İLGİ ÇEKTİ

Etkinlikte, Jandarma Arama Kurtarma Timi’nin kurduğu istasyon ve sergilenen köpek gösterisi katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Şenliğin finalinde sahne alan çocuklar, yeteneklerini sergileyerek şarkı performansı gerçekleştirdi.

BAŞKAN’DAN TEBRİK MESAJI

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, etkinlik boyunca tüm çocukların bayramını kutlayarak, bu özel günün önemine vurgu yaptı. Şenlik, çocukların neşesiyle dolu bir atmosferde gerçekleşti.