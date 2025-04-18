“Çocuklar Suç Çeteleri Tarafından Kullanılıyor”

OPERASYONLA SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

48 saat içerisinde uluslararası ve Ankara’da gerçekleştiren operasyonlarla organize suç örgütü liderleri ve zehir tacirlerine ciddi bir darbe vuruluyor. Başkentte düzenlenen eşzamanlı baskınlar esnasında 4 bin 768 polis, 626 adrese müdahale etti ve 600’ün üzerinde torbacıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında 110’unun çocuk olması dikkat çekti. 18 yaşının altında olan bu çocuklar, suç örgütleri tarafından adeta “yem” gibi kullanılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı kararlılıklarını vurgularken, uzmanlar daha büyük bir tehlikeye işaret ediyor.

ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI

Uyuşturucu çetelerinin çocukları hedef aldığı, çünkü onların hem kolay yönlendirildiği hem de cezalarının hafif olduğu ifade ediliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, özellikle ekonomik zorluk çeken ve ihmal edilen çocukların suç örgütlerinin ilk hedefi olduğunu belirtti. Prof. Dr. İnal, ergenlik dönemindeki çocukların beyin gelişimlerinin devam ettiğini, bunun yanı sıra sosyal ve biyolojik olarak çok kırılgan olduklarını vurgulayarak, kolay para kazanma arzusunun bir tuzak olduğunu dile getirdi. Çetelerin bu çocuklara yalnızca “geçiş aracı” olarak baktığının altını çizen İnal, bağımlılıkla tanışan bir çocuğun ömrü boyunca risk altında olabileceğini kaydetti.

ÇOCUKSUİSTİMALİ VE CEZAİ BOYUTU

Türk-Alman Üniversitesi’nden Ceza Hukuku Profesörü Ali Kemal Yıldız, çocukların suistimal edilmesinin bir başka boyutuna dikkat çekti. Prof. Yıldız, “Uyuşturucu baronları risk almak istemiyor. Bu yüzden sahaya çocukları sürüyorlar. Hem cezaları hafif, hem de dikkat çekmiyorlar. Bazı çocuklar kendilerini mafya olarak görüyorlar, gizli işler yapmanın onlara güç verdiğini düşünüyorlar.” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Uzmanlar, bu çocukların sadece adli süreçle değil, psikolojik ve sosyal destekle de korunmaları gerektiği konusunda hemfikir. Aksi takdirde, başlangıçta yalnızca birer kurban olarak girdikleri bu yolculuk, ömür boyu süren bir suç döngüsüne dönüşebilir.