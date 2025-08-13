Çocuklar Sünnet Şöleni İçin Toplandı

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİ

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Adıyaman’da 25 çocuğun katıldığı bir sünnet şöleni düzenledi. Etkinlik çerçevesinde, çocuklar ve aileleri Meydan Camisi’nde bir araya geldi. Sünnet töreni için süslenen araçlarla Adıyaman Üniversitesi’nden başlayan konvoy, kent merkezinde şehir turu yaptı. Konvoy sonrası, çocuklar lunaparkta eğlence dolu anlar yaşadı.

PROGRAMIN DEVAMINA İLİŞKİN AYRINTILAR

Etkinlik, Beşpınar Mesire alanında çeşitli aktivitelerle sürdü. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sünnet şöleni kapsamında kentte 25 çocuğun sünnetinin yaptırıldığını” ifade etti. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini vurgulayan Palalı, “Çocuklarımızla birlikte eğlendik, şehir turu attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü her zaman muhtaç insanların yanında yer alıyor. Adıyaman’da da çeşitli hizmet ve projelerimiz devam ediyor. Bugün çocuklarla çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik, çeşitli ikram ve hediyelerde bulunduk.” dedi.

ETKİNLİK HEDİYELERLE SON BULDU

Program, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edilmesiyle sona erdi. Bu tür etkinlikler, hem çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor hem de ailelerle birlikte hoş vakit geçirmelerini sağlıyor.