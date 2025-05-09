Çocuklar Tehlikeli Yolculuk Yaptı

ADANA’DA TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLERİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, oldukça tehlikeli bir yolculuk görüntüleri ortaya çıktı. Çok sayıda çocuğun bir otomobilin kaputunda ve bagajında seyahat yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN RİSK DOLU ANLARI

Özgür Mahallesi’nin ara sokaklarında çekilen bu görüntülerde, bir otomobilin bagajında ve kaputunda birçok çocuğun yer aldığı dikkatleri çekti. Otomobilin içi neredeyse tamamen çocuklarla doluyken, bazıları da açık kapılardan dışarı sarkıyor.

SÜRÜCÜ RİSKİ GÖRMEZDEN GELDİ

Tüm bu tehlikeli duruma aldırış etmeyen sürücü, otomobili sokaklarda ilerletmeye devam ederek gözden kayboldu. Bu durum, hem çocukların güvenliği açısından endişe uyandırdı hem de izleyenleri şok etti.