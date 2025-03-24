Çocuklar Teravih Namazında Buluştu

Sındırgı’da Ramazan Coşkusu Çocuklarla Buluştu

ETKİNLİKLER ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENDİ

Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Müftülük ve İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen “Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor” etkinliği, çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatıyor. Şerif Paşa Camii’nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ve aile katıldı. Teravih namazı sonrasında cami meydanında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli renkli etkinlikler sergilendi. Meddah gösterisi, gölge oyunu ve ilahi konseri, çocukların yoğun ilgisini çekti. Ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

MANEVI DEĞERLERİN AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

“Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor” etkinliği, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde hayata geçirildi. ÇEDES projesinin amacı, çocukların manevi değerlerle tanışmasını sağlamak ve Ramazan ayının ruhunu onlara yaşatmak. Bu tür etkinlikler, çocukların eğlenmelerini ve öğrenmelerini teşvik ederek, kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

AİLELER MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini dolu dolu yaşamanın mutluluğunu ifade etti. Çocuklar, teravih namazı ve etkinliklerle unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirirken, aileler de bu anlam dolu programın düzenlenmiş olmasından duydukları memnuniyeti paylaştı.

Sındırgı’da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Bu organizasyonlar, Ramazan’ın manevi atmosferinin tüm ilçe halkı tarafından hissedilmesini amaçlıyor. Çocuklara Ramazan’ın manevi değerlerini aktarmanın önemini vurgulayan Kaymakam Didem Dinç Özay, “Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor etkinliği ile çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Gençlik merkezimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, müftülüğümüz ve İmam Hatip Ortaokulumuz ile güzel bir etkinlik organize edildi. Ramazan ayının geleneklerini ve dini vecibelerimizi çocuklarımıza aktarmak çok önemli bir program. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi. Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rahmi Yörük, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

– BALIKESİR