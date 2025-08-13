Çocuklar Van Gölü’nde Çöp Topladı

ÇOCUKLAR ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çocuklar, Van Gölü sahilinde biriken çöpleri topladı. Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Aile Destek Merkezi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla Van Gölü kıyısında bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinliğe katılan 50 çocuğa, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan tarafından çevre temizliği ve su kaynaklarının önemi konusunda bilgi veriliyor.

ÇOCUKLARA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Etkinlik sonrası çocuklar sahil boyunca biriken çöpleri topluyor. Ercan, basın mensuplarına, “Amacımız çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak” diyor. Ercan, çocuklara Van Gölü ile ilgili farkındalık eğitimi verdiklerini belirtiyor ve “Çocuklara temiz bir gölün nasıl olması gerektiğini anlattık. Ardından çocuklarla sahil temizliği yaptık. Onlara doğayı korumayı ve temiz bir gelecek bırakmayı öğretmeye çalıştık. Çok verimli bir etkinlik oldu” şeklinde açıklama yapıyor.

DOĞA BİLİNCİ KAZANDIRMAK HEDEFİ

Tatvan Aile Destek Merkezi eğitmeni Büşra Çiçek ise, “Amacımız çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak. Yaz boyunca bu tür etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulunuyor. Bu etkinlikler, çocukların çevre bilinci geliştirmesine katkı sağlıyor.