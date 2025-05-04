Çocuklar, Yasak Olmasına Rağmen Havuzda

HAVUZDA SERİNLEME İÇİN TEHLİKELİ DURUM

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna girerek serinlemeye başladı. Bu havuz, çocuklar için adeta bir oyun ve yüzme alanı haline geldi. Çocuklardan biri olan Ebubekir Güzel, “Yazın buralar dolup taşacak ve yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim” şeklinde konuştu.

UYARI LAVHALARINA RAĞMEN YÜZMEKTE KARARLI

Melikahmet Mahallesi`ndeki tarihi Anzele Parkı’nda yer alan süs havuzunda çocuklar, serinlemek amacıyla yasak olduğuna dair uyarı levhalarına rağmen havuza atlıyor. Termometrelerin 19 derece gösterdiği bu kentte, bazı çocuklar yaklaşık 3 metre yüksekten 1 metre derinliğindeki suya atlıyor. Bazı çocuklar ise suya girdikten sonra havuz kenarındaki taşlara uzanarak güneşleniyor. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nden yüzmek için gelen Ebubekir Güzel, “Her sene buraya yüzmeye geliyorum. Havuzun derin olmaması tercih nedenim. Burada yüzmeyi de öğrendim. Yazın buralar dolup taşacak. Yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim” dedi.

ÜCRETSİZ YÜZME İMKANI ÇEKİCİLİK YARATIYOR

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nden gelen Berat Çerçel ise, “Buranın ücretsiz olması beni cezbediyor. Havalar sıcak ve bedavadan yüzüyoruz” ifadelerini kullandı.