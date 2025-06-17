Haberler

Çocuklar, Zırhlı Araç Etrafında Toplandı

ÇOCUKLARDAN POLİS ARACINA YOĞUN İLGİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, çocuklar zırhlı polis aracını çevreledi. Önceki gün, çocuklar bir sitenin içinde bulunan zırhlı polis aracına yakın ilgi gösterdi.

POLİSİN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI

Polisler, çocukların merakını gidermek için aracın kapısını açarak onların binmesine imkan tanıdı. Çocuklar, polislik mesleği ve aracın detayları hakkında sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı. Bu keyifli anlar, site içindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İran, İsrail Mossad Merkezini Vurdu

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in Herzliya şehrindeki Mossad karargahına füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının hedefleri arasında askeri istihbarat merkezi yer alıyor.
Haberler

Javier Bardem Eleştirileri Nedeniyle Yayından Alındı

Oscar'lı aktör Javier Bardem, The View programında Gazze'deki sivil ölümleri eleştirerek İsrail'i soykırımla itham etti, ancak bu önemli sözleri yayın sırasında kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.