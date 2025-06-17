Çocuklar, Zırhlı Araç Etrafında Toplandı

ÇOCUKLARDAN POLİS ARACINA YOĞUN İLGİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, çocuklar zırhlı polis aracını çevreledi. Önceki gün, çocuklar bir sitenin içinde bulunan zırhlı polis aracına yakın ilgi gösterdi.

POLİSİN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI

Polisler, çocukların merakını gidermek için aracın kapısını açarak onların binmesine imkan tanıdı. Çocuklar, polislik mesleği ve aracın detayları hakkında sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı. Bu keyifli anlar, site içindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.