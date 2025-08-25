Çocuklara Kırtasiye Desteği Verildi

ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki tedavileri uzun süreli devam eden çocuklara, eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye desteği sağlandı. Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi ile Kızılay Kayseri Şubesi, hastanede tedavi gören çocuklara kırtasiye malzemeleri içeren çantalar dağıttı. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, çocukları odalarında ziyaret ederek çantaları teslim etti. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Prof. Dr. İbrahim Özcan bu destekle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kayseri Şehir Hastanesi’nde Kızılay’ı ağırlıyoruz. Hastanemiz fizik tedavi kliniğinde uzun süreli yatan çocuklarımıza eğitim öğretim döneminde katkı sağlamak amacıyla çanta hazırladılar. Kayseri Şehir Hastanesi olarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda Kızılay Kayseri kadın kollarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

YARDIMIN GÖNÜLLÜK TEMELİ

Kızılay’ın hediye verme anlayışının tamamen gönüllülük üzerine kurulu olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, “Kan bankamızda tüm Türkiye’den topladığımız kanları ücretsiz bir şekilde tüm hastanelerde dağıtıyoruz. Burada da bizler bir kamu hizmeti yürütüp, özellikle uzun süreli fizik tedavi gören çocuklarımıza en son teknolojiyle hayata daha iyi katılmaları için destek oluyoruz” dedi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de, Kızılay’ın 1868 yılından beri gönüllülük faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. İlk olarak kan bağışı devam ediyor ama diğer bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Okulların açılmasına yakın bir süre kaldığı için hastanemizde yatan çocuklarımıza okula başlangıcı sevdirmek ve başarılarını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.