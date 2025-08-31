Çocuklara uygun çanta çeşitleri mevcut

OKUL ÇANTASI FİYATLARI ÇEŞİTLENİYOR

Eskişehir’de veliler, çocukları için okul çantası seçerken 250 ile 4 bin TL arasında geniş bir fiyat aralığında tercihte bulunabiliyor. Okul sezonunun başlamasıyla birlikte aileler, çocuklarının ihtiyaçları için alışveriş yapmaya yöneliyor. Bu süreçte ise ilk olarak edinilen eşyaların başında çantalar geliyor. Herkesin bütçesine uygun alternatifler sunan okul çantaları, velilerin çocukları için en uygun olanı seçebilmesine imkan tanıyor.

FİYAT ARALIKLARI HAKKINDA BİLGİLER

Uzun yıllardır Eskişehir’de çanta satan Fatma Aydın, okul sezonunun açılmasıyla ilgili çanta fiyatları hakkında şunları söylüyor: “Aile işletmemiz burası. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Kiracı olmadığımız için Eskişehir’de fiyatlar bizde bir tık daha uygun. Çantalarımızda en uygun ürünlerden, en kaliteli ürünlere kadar birçok çeşidimiz mevcut. 250 TL’den başlayıp yaklaşık 4 bin TL’ye kadar çantalarımız var. Kalite kalite değişiyor tabii. Mesela en uygun ürünlerimizle yardımcı olmaya çalışırsak yaklaşık bin liraya beslenme çantasını, kalemliğini, suluğunu, beslenme kabını hepsini alabiliyor. Her zaman kaliteyi ucuza almak önemlidir.”

ÇOCUKLARIN ÇANTA TERCİHLERİ

Fatma Aydın, çocukların yaş gruplarına göre çanta seçimlerinin farklılık gösterdiğini belirtiyor: “İlkokul çocukları daha çok karakterli çantaları seviyorlar, onlardan istiyorlar. Ortaokul çocukları daha düz çanta tercih ediyorlar. Kız çocukları daha renkli ve düz, erkek çocukları ise daha koyu ve düz renkler seçiyorlar. Her şekle uygun çantamız mevcut. Her çocuğa hitap edebiliyoruz açıkçası.”