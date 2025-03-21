Çocuklara Yönelik Tekne Orucu Programı

RAMAZAN AYINDA ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

Emet İlçe Müftülüğü, çocuklara Ramazan ayının manevi duygusunu hissettirmek ve oruç bilincini kazandırmak amacıyla “Tekne Orucu” programı gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde düzenlenen iftar etkinliğinde çocuklar, birlikte oruçlarını açarak paylaşmanın ve sabrın değerini deneyimleme fırsatı buldu.

PROGRAMIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

İlçe müftüsü İsmail Çınar, programda tekne orucu ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu etkinliğin çocuklara Ramazan sevgisini aşılama açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür organizasyonların her yıl tekrarlanacağına dair umut verici sözler söyleyerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.