Çocuklarda İdrar Kaçırma Belirtileri Önemli

UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İDRAR KAÇIRMA BELİRTİLERİ ÖNEMLİ

İdrar kaçırma ve çocuk nefrolojisi konularında uzman görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Aysel Taktak, aileleri bilgilendirmeye yönelik önemli açıklamalar yaptı. Taktak, bazı belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve erken müdahale ile ciddi risklerin önlenebildiğini vurguluyor. Çocuklukta görülen idrar kaçırma olaylarının patolojik sınırlarına dair net bilgiler sunan Taktak, “Alta yatan sinirsel hastalığı olmayan çocukta, 5 yaşına kadar süren idrar kaçırmayı patolojik kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Doç. Dr. Aysel Taktak, 5 yaşın üstündeki çocuklarda idrar kaçırma durumunun haftada 2’den fazla ya da 3 aydan uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini beyan ediyor. Genetik faktörlerin bu konuda büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, “Anne ve babada gece idrar kaçırma sorunu varsa, çocukta görülme riski %80’dir” dedi. Bu durumun aile içinde sıkça göz ardı edildiğini belirten Taktak, erken tanı ve düzenli takibin hem çocuğun hem de ailenin yaşam kalitesini artırıyor.

FİZYOLOJİK SÜREÇLERİN ROLÜ

Fizyolojik süreçlere de değinen Taktak, uyku sırasında metabolizmanın yavaşladığını, kalp atışının azaldığını ve idrar üretiminin hızının düştüğünü ifade etti. Bu doğal sürecin bozulmasının, özellikle gece idrar kaçırma vakalarının arkasındaki önemli nedenlerden biri olabileceğini kaydetti. Bu bilgi, ailelerin ve uzmanların durum değerlendirmeleri açısından dikkate alması gereken bir konu.