Çocuklarda Nörolojik Hastalıkların Yüksek Prevalansı

ÇOCUK HASTALIKLARI VE DİLEKLER

Türkiye’de 3-18 yaş aralığında bulunan yaklaşık 17 milyon çocuktan her yıl 15 Bin 246 çocuk, hayati tehlikesi olan tıbbi durumlarla karşılaşıyor. Bu rakam, her 100 bin çocukta 91 yeni uygun vaka görüldüğünü ortaya koyuyor. Hayallerini kuran çocukların rüya dünyasında çilek bahçelerinde yürümek ya da en sevdikleri futbolcuya, oyuncuya kavuşma istekleri, gerçekleşerek iyileşme süreçlerine umut aşılıyor. Dileklerin gerçekleştirilme sıklığı ise 332 bin 664 olarak belirleniyor.

HASTALIK GRUPLARI VE VAKA SAYILARI

Çocukların hastalık grupları incelendiğinde, Nöroloji ilk sırada yer alıyor ve yıllık yeni vaka sayısı 4 Bin 771 ile yüzde 31 oranında gözlemleniyor. İlgili liste ise şu şekilde devam ediyor: 3 Bin 964 yıllık yeni vaka sayısıyla Onkoloji (yüzde 26), 2 Bin 456 yeni vaka sayısıyla Hematoloji (yüzde 16), Bin 783 yıllık yeni vaka sayısıyla Nefroloji (yüzde 12), 556 yıllık yeni vaka sayısıyla Organ Nakilleri (yüzde 4), Solunum Hastalıkları (yüzde 3), Endokrinoloji ve Metabolik (yüzde 3), Romatoloji (yüzde 3), Genetik (yüzde 2), İmmünoloji ve Enfeksiyon (yüzde<1), Kardiyoloji (yüzde<1) olarak sıralanıyor. DİLEK GERÇEKLEŞTİRMEDE ARTIŞ

Make-A-Wish International’ın verilerine göre, Türkiye’de yıllık dilek gerçekleştirme sayılarında son yıllarda bir artış gözlemleniyor. 2018-2023 yılları arasındaki verilere göre; 2018 yılında 93, 2019 yılında 182, 2020 yılında 204, 2021 yılında 121, 2022 yılında 210, 2023 yılında ise 201 dileğin gerçeğe dönüştüğü ifade ediliyor.

UMUT VE GÖNÜLLÜLÜK

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği Genel Kurul Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, çocukların dileklerinin sadece anlık bir mutluluk değil, aynı zamanda yaşam boyunca kalplerinde taşıyacakları bir umut kaynağı olduğunu belirtiyor. Tan, “Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği olarak, her geçen gün daha fazla çocuğa umut olmaya devam ederken, bizim en büyük dileğimiz ise daha fazla çocuğun bu ışığı görmesi. Yaşamlarını tehdit eden hastalıklarla mücadele eden çocukların, dileklerin gücüyle korkularının güvenle, kaygılarının umutla değiştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yeni yılda aramıza katılan gönüllülerin artmasıyla daha fazla çocuğun yüzünü güldürüp daha fazla hayata dokunmayı diliyoruz” diyor.