Çocuklarda Seçici Yeme Davranışı Üzerine Bilgiler!

SEÇİCİ YEME DAVRANIŞI VE DUYUSAL GELİŞİM

Çocuklarda seçici yeme davranışı, ebeveynler için ciddi bir endişe kaynağı olmaktadır. Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Ebeveynlerin, çocuklarda farklı tatların reddedilmesinin duyusal gelişimdeki sınırlılıklardan kaynaklı olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekir” diye belirtiyor. Bu durumu yaşayan ebeveynlerin çocuklarına örnek olmaları gerektiğinin altını çizen Çebi, ergoterapinin; çocukların duyusal profillerinin ve yeme alışkanlıklarının değerlendirildiği, yeme becerilerini geliştirici planlamaların yapıldığı bir yöntem olduğunu ifade ediyor. Çebi, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü dolayısıyla çocuklarda yeme davranış sorunları üzerindeki ergoterapinin etkisinden bahsediyor.

YEME PROBLEMLERİNİN NEDENLERİ

Çocuklarda görülen bazı yemek yeme problemleri arasında az ya da aşırı yemek yeme, seçici yeme, pütürlü gıdayı yiyememe, farklı tatları reddetme, çiğnememe ve gıdayı uzun süre ağzında tutma yer alıyor. Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Yeme davranışını etkileyen duyusal gelişim basamaklarında tat, koku, dokunma, görme, proprioceptif ve interoceptif yani acıkma doyma sinyallerini yöneten duyular yer almaktadır” diyor. Tat ve dokunma duyusuna hassasiyet gösteren çocukların, yemeğin dokusundaki sertlik, sıcaklık, keskin tatlar ve baharatlı yiyeceklere karşı tepki gösterebildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, kokuya karşı hassasiyet gösteren çocukların, yemeyi deneyimlemeden bu yiyecekleri reddedebileceğini aktarıyor. Çebi, görme hassasiyetlerinin de yemeğin görüntüsüne ve renk uyumuna bağlı olarak seçici yeme davranışlarını etkileyebileceğini dile getiriyor.

EBEVEYN DAVRANIŞLARI

Ebeveynlerin, çocuklarda seçici yeme davranışını göz önünde bulundurarak sürece sabırlı yaklaşmaları önemlidir. Cahit Burak Çebi, “Bu noktada ebeveynlerin çocuklarda farklı tatların reddedilmesinin duyusal gelişimdeki sınırlılıklardan kaynaklı olabileceğini unutmamaları gerekir” diyor. Bu sürecin desteklenmesi için ebeveynlere bazı öneriler sunuyor: “Ebeveynlerin çocuklarının isteklerini takip etmeleri ve yemek düzeni açısından onlara örnek olmaları gerekir. Çocukla birlikte yemek yenildiğinde farklı tatları denemesi kolaylaşır. Ayrıca, yemek sırasında çocuklara çeşitli seçenekler sunmak, çocuğun yemesi gereken yiyecekleri uygun bir sofra düzeninde yemesi için eşlik etmek de önemlidir.”

ERGOTERAPİ VE YEME BECERİLERİ

Ergoterapistlerin çocukların duyusal profillerini ve yeme alışkanlıklarını değerlendirerek, gelişimlerine yönelik planlamalar yaptığını belirten Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Ergoterapistler duyu bütünleme yaklaşımıyla çocuğun duyusal profiline uygun, yemeyle ilgili zorluklarını aşmasını hedefleyen çeşitli yöntemler uygular” diyor. Bu yöntemlerle farklı dokuları, tatları, kokuları ve pütürlü gıdaları deneyimlemeleri sağlanarak çocuğun duyusal gelişiminin desteklenmesi amaçlanır. Ayrıca ergoterapide duyu bütünleme ve beslenme yaklaşımıyla çocuğun rahatı için uygun bir masa düzeni oluşturulmakta ve beslenme rutini düzenlenmektedir.