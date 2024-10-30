“Çocukları Hayata Hazırlamak İçin İpuçları”

ÇOCUKLARDA EL BECERİLERİ VE ÖNEMİ

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, çocukların el becerileri gelişimi konusunda önemli bilgiler sundu. Çocukların, evdeki günlük rutin işlere katılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Asma, okullarda ve evde yapılan el işleri ile çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlandığını belirtti. Çocuklarda el becerilerinin gelişmesi, fiziksel gelişime ek olarak birçok açıdan desteklenmesi için de oldukça önemli bir konu olduğunu ifade etti. Dr. Asma, “Okullarda ve evde yapılan el işleri etkinlikleri çocuklara çeşitli açılardan destek sunar ve beceriler kazandırır. El ve gözün senkronize bir halde hareket etmesi, el-göz arasındaki koordinasyonu güçlendirmiş olur. Koordineli halde çalışan iki el, beynin farklı bölgelerini çalıştırır ve yeni zihinsel bağlantılar oluşturur. Bu da çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlar” şeklinde konuştu.

ODAKLANMA VE DİKKAT BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

Herhangi bir el becerisi üzerinde çalışan çocuğun odaklanma ve dikkat becerilerinin zamanla arttığını aktaran Dr. Asma, bu süreç sırasında görev bilinci gelişiminin de önemini dile getirdi. Dr. Asma, “Bugün tamamlayamadığı yarım kalan el işini yarın aynı şekilde devam ettirmesi, çocuğun görev bilincinin gelişimine katkı sunar. Çocuk bir el işini tamamladığında, hem bunu tamamlamış olmanın keyfini yaşar hem de öz yeterlilik duyguları pekişir. Farklı renklerdeki, şekillerdeki ve boyutlardaki materyalleri görmek, çocuğun matematik becerileri için de temel oluşturur. Farklı kâğıt, materyal, renk ve şekiller kullanarak istediği yeni el işi ürününü hayal etmek ve bunu gerçekleştirmek, yaratıcılık becerilerini de destekler” dedi.

EVDE ÇOCUKLARIN ROLÜ

Evde çocukların ev işlerine katılması, Dr. Asma’ya göre önemli bir konu. “Evdeki hemen hemen tüm günlük rutin işlere çocuğun dahil edilmesi gerekir. Çocuk, yatağını toplamak, yemek pişirmek, kahvaltı hazırlamak, alışveriş listesi oluşturmak, bitki yetiştirmek gibi görevleri bir yetişkin gözetiminde yapabilir. Bu görevler, çocuğa sorumluluk alma, düzen oluşturma, öz değer ve öz bakım becerilerini geliştirme, sosyal becerileri kazandırma gibi birçok fayda sağlar” diye belirtti.

EBEVEYNLERİN ROL MODELLİĞİ

Dr. Asma, çocukların ev işlerinde ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları da aktardı. Ailelerin bu işleri baskıcı bir şekilde değil, oyunlaştırarak çocuğa sunması gerektiğini söyleyen Dr. Asma, “Çocuğun iletişim dili oyundur. Ev işlerinde yapılan seçim ve tercihlerde çocuğun kendi başına karar almasına desteklenmeli, yaratıcılığına ve fikirlerine saygı gösterilmelidir. Bu durum, çocuğun tek başına karar ve sorumluluk alma becerilerini destekleyecek. Çocuk, ev işlerini yerine getirdikten sonra takdir edilmeli, yaptıklarına değer gösterilmeli ve eleştiriden kaçınılmalıdır. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının ev işlerine katılımlarında cinsiyet ayrımı yapmamalı ve eşitlikçi bir tutum benimsemelidirler” şeklinde sözlerini tamamladı.