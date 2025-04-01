Çocukları Koruma Girişimi Öldürmeyle Sonuçlandı

OLAYIN PERDE ARKASI AÇIKLANDI

Kırıkkale’de çocukları korumak amacıyla meydana gelen bir tartışmanın sonunda, olaya müdahale eden bir kişi, ilerleyen saatlerde çıkan kavgada bıçakla birini öldürdü ve üç kişiyi yaraladı. Olay sonrasında gözaltına alınan altı kişiden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMA VE KAVGA

30 Mart pazar günü meydana gelen olayda, E.C.A. adlı bir kişi, F.D. isimli kişinin tartıştığı iki çocuğu savunmak için olaya müdahale etti. O esnada polis ve bekçi durumu kontrol altına alarak gerekli işlemleri başlattı. Ancak tansiyon 31 Mart gecesi saat 00.45 civarında tekrar yükseldi. E.C.A., arkadaşları İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B. ile birlikte telefonla anlaştığı F.D., Y.A., H.S. ve B.S. ile Yeni Mahalle Öğretmen Rıza Elitok Parkı’nda bir araya geldi.

KAVGANIN SONUÇLARI

Parkta yeniden başlayan tartışmanın ardından E.C.A.’nın arkadaşlarından biri pompalı tüfeği ile havaya 3 el ateş etti. Çıkan arbede sırasında E.C.A., elindeki bıçakla Y.A., H.S., F.D. ve B.S.’yi yaraladı. Karın ve bel bölgesinden ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından E.C.A. ile birlikte kaçan beş kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edilen cinayet zanlısı E.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.