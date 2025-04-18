Çocukların Ana Dillerini Öğrenmelerini İstiyorum

ÇOCUKLARIMIZIN ANA DİLLERİNE ÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çocuklarımızın ana dillerini doğru öğrenmelerini, kendi kültürlerinin değerlerini doğru içselleştirmelerini istiyorum. Müşterek değerlerimiz neyse, o doğrultuda yetişen bir kuşak temel arzum.” dedi. Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye’de Yaşamak” başlıklı deneme yarışmasının ödül törenine katıldı. Bakan Tekin, ana dilin eğitimin temeli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemde etkinliğin anlamlı olduğunu belirten Tekin, “Bir tarafta ülkesinin siyasal çıkarlarını yabancı medya organlarına ve örgütlere şikayet eden siyasetçilerimiz var, bir tarafta da Türkiye’de yaşamaktan mutluluk duyanların yarışmalara katıldığı yapılar var.” dedi.

LGBT KONUSUNDA MÜDAHALE

Tekin, bir memur sendikasının okullarda LGBT ile ilgili ders vermek istemesi üzerine Bakanlık olarak müdahale ettiklerini aktardı ve şunları söyledi: “Mart ayının başında Türkiye’de bir memur sendikası, okullarımızda LGBT ile ilgili bir ders anlatmak istedi. Biz de Bakanlık olarak sendikal hürriyetlerle temel hak ve hürriyetler arasındaki çizgiyi anlatan bir uyarı yazısı yazdık. Dedik ki, temel hak ve hürriyetler Türkiye’de güvence altındadır.” Tekin, sendikal özgürlüklerin uygun toplantı salonlarında kullanılabileceğini, ancak çocukları “Biz özgürlüğümüzü kullanıyoruz.” diyerek kendi iradeleri doğrultusunda bilgi aktarımında bulunamayacaklarını vurguladı. Ayrıca, bu sendikanın uluslararası yapılara şikayet ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, test sisteminin çocukların ifade gücünü zayıflattığını ifade etti. Üniversitede ders verdiği dönemden bir gözlem paylaşarak, “Gündüz öğrencilerine klasik, gece öğrencilerine aynı soruların test versiyonunu sordum. Sonuçlar arasında inanılmaz fark vardı. Çocuklarımız maalesef test üzerinden yetişiyor.” dedi. Ana dili gelişmeyen bir çocuğun akademik başarısının da sınırlı olacağını kaydeden Tekin, “Kendi ana dilinde 100 kelimeyle konuşan bir çocuktan yabancı dilde 500 kelimeyle konuşması bekleniyor. Bu, doğaya aykırı.” ifadelerini kullandı. Göreve başlamasından bu yana Türkçe eğitimine öncelik verdiklerini kaydeden Tekin, okullarda test değerlendirmesini kaldırdıklarını ve Türkçe derslerinde geçme notunu 70’e yükselttiklerini söyledi.

MÜFREDATTA DEĞİŞİKLİKLER

Bakan Tekin, müfredatların Türkçe ve Türk kültürüne ait değerleri içselleştirmesi gerektiğini belirterek, “Mavi Vatan” gibi kavramları müfredata eklediklerini, emperyal unsurlar içeren kavramları ise çıkardıklarını duyurdu. “Orta Asya” yerine “Türkistan” ve “tehcir” yerine “iskan kanunu” ifadesini kullandıklarını belirtti. Ayrıca, dil meselesinin Türkiye’deki ideolojik tartışmaların merkezine yerleştirildiğini vurguladı. Tekin, “Bizim bir ajandamız yok. Bu ülkenin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum ama dil meselesi çok fazla ideolojik zeminde tartışıldı.” dedi.

Tekin, 1945’te 1924 Anayasası’nın dilinin değiştirildiğini, toplumun kelimeler yerine uydurulmuş kelimelerle sınırlandığını hatırlattı. Kendilerinin bu konuda kaygıya sahip olmadıklarını belirten Tekin, milli değerlerin korunmasına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Yarışmayı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür eden Tekin, Bakanlık olarak bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.