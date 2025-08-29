Çocukların Geleceği İçin Destek Verdik

KAĞITHANE’DE ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR

Kağıthane Belediyesi, Mevlüt Öztekin’in ev sahipliği yaptığı bir törenle yaz dönemini başarılı bir şekilde tamamlayan çocukları kutladı. Törende, Kaymakam Yüksel Kara, mülki amirler, sporcular ve birçok veli bir araya gelerek çocukların heyecanına ortak oldu.

GELİŞİM VE BAŞARI VURGUSU

Konuşma yapan Başkan Mevlüt Öztekin, “Bu yazı, hepiniz unutamayacağınız anılarla, yeni arkadaşlıklarla ve edindiğiniz yeni becerilerle tamamladınız. Yüzmeden tenise, okçuluktan buz patenine, futboldan basketbola kadar her branşta, sizlerin azmini, disiplinini ve yeteneğini gördük.” sözleriyle başarıyı vurguladı. Öztekin, burada yapılan antrenmanların, geleceğin yıldız sporcuları için milli formaya giden yolda ilk ve en önemli adımları olduğunu ifade etti.

KIZ FUTBOL OKULU’NA ÖZEL GÜNDEM

Bu yıl ilk kez açılan Kız Futbol Okulu’nun büyük bir ilgi gördüğünü belirten Öztekin, “Kızlarımız, futbolda da her alanda olduğu gibi engel tanımadıklarını, sahada da ne kadar güçlü ve yetenekli olduklarını kanıtladılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

VELİLERE TEŞEKKÜR VE 30 AĞUSTOS MESAJI

Öztekin, velilere de hitap ederek, “Bizlere verdiğiniz her desteğin, bize emanet ettiğiniz her evladın sorumluluğunun bilinciyle çalışıyoruz” diyerek ailelere teşekkür etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasını sonlandıran Öztekin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı. Yaklaşan eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarılar dileyen Başkan Öztekin, etkinliklerle çocukların yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini sağladıklarını belirtti. Tören, madalya ve sertifika takdimi ile sona erdi.