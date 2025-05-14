“Çocukların Gelişimi İçin Eğitici Oyunlar”

PROJENİN AMACI VE UYGULAMA ARAÇLARI

Kişisel temizlik markası Duru ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların oyun hakkını korumak ve gelişimlerine katkı sunmak için “Oynaya Oynaya” adında bir projeyi hayata geçirdi. Projenin ilk uygulama aşaması, depremden etkilenen alanlarda yer alan konteyner kentlerde başladı. Adıyaman, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ve Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri’nde yaşayan çocuklar, eğitici kutu oyunlarıyla buluşuyor. Proje süresince toplamda 7 bin 500 çocuğa bu oyunların ulaştırılması planlanıyor. Projenin tanıtımında Duru’nun marka yüzü, oyuncu Alina Boz ve Evyap Kişisel Temizlik Kategorisi yöneticileri yer aldı. Tanıtım etkinliği Adıyaman’daki AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi’nde gerçekleştirildi.

DESTEK FAALİYETLERİ VE HEDEFLER

Evyap Kişisel Temizlik Pazarlama Direktörü Mehmet Arıoğlu, gazetecilere vermiş olduğu bilgilerde deprem sonrası acil olarak bölgeye destek sunmaya başladıklarını ifade etti. Duru markası olarak geçmişte birçok sosyal sorumluluk faaliyetine katıldıklarını belirten Arıoğlu, “Depremin ardından konteyner kentlere yardımda bulunarak 80 bin kişisel temizlik ürünü ve 100 bin çocuk bezini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca kişisel temizlik üniteleri gönderdik, aşevi yapımlarına destek verdik ve Kızılay aracılığıyla 30 gün boyunca iyilik kolilerinin dağıtımına katkı sağladık” dedi. Arıoğlu, “Çocuklar bizim için çok kıymetli. Bu yüzden yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara da dokunan projeler geliştiriyoruz. Daha önce İhtiyaç Haritası iş birliğiyle ‘Hayal Gemisi’ projesini hayata geçirdik. Bugün de AÇEV ile birlikte yürüttüğümüz ‘Oynaya Oynaya’ projesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

PROJEDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELEN ALİNA BOZ’UN DÜŞÜNCELERİ

Oyuncu Alina Boz, proje çerçevesinde Adıyaman’daki çocuklarla buluşmanın kendisi için özel ve etkileyici olduğunu bildirdi. Duru ve AÇEV işbirliğiyle yürütülen projeye destek vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden Boz, “Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu nedenle AÇEV ve Duru, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitici kutu oyunları geliştirmiş. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi.” diye belirtti.

AFETZEDE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Afetzedelere destek veren vatandaşlardan Fidan Göçmez, depremde kentin büyük hasar gördüğünü vurguladı ve AÇEV’in sağladığı imkanlara değindi. Göçmez, “Benim çocuklarım 2 yıldır burada güzel eğitimler almaktadır. Öğretmenler ve yetkililer bizimle yakından ilgileniyorlar. Buraya çocuklarım geldiğinde kafam çok rahat. Çocuklarımın geleceği için burası çok önemli.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.