Çocukların ölümüne ilişkin aileler tazminat davası açtı

TAŞAN DERENİN SULARINA KAPILAN İKİ ÇOCUĞUN AİLELERİNDEN TAZMİNAT DAVASI

Tekirdağ’da yaşanan trajik olayda, taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Burak Önder ve 13 yaşındaki Mustafa Aslan’ın aileleri, bilirkişi heyetinin ‘asli kusurlu’ bulduğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi’ne toplam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında mahkeme heyeti olay sahasında keşif yaptı. 25 Haziran 2021’de meydana gelen olayda, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan suya kapıldı. Burak ve Mustafa, dere üzerindeki kanalizasyon künkleri içinde 500 metre ilerleyerek hayatını kaybetti, Barış Önder çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR

Çocukların ölümü sonrası Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, 10 Şubat 2022’de bölgede inceleme yaptı. İki saat süren incelemede, çocukların sürüklendiği beton künklerin ölçümü gerçekleştirildi. Boğulmaktan kurtarılan Barış Önder, yaşadığı olayları heyete iletti. Bilirkişi raporunda, “Olayda herhangi bir kasıt bulunmadığı, kaza olduğu değerlendirilmektedir,” denildi. Ayrıca, olay yerinde insan girişini engelleyici önlemlerin eksikliği üzerinde durulup, “Boruların ağızlarında koruyucu ızgaranın olmaması da bir başka etkendi,” ifadesi yer aldı.

KUSURLU İDARELER

Bilirkişi raporunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘asli kusurlu’ bulunduğu belirtildi. Raporda, “Açık kanalı kapalı hale getiren idarenin sorumluluğu gerekmektedir,” ifadesine yer verildi. Rapor, Ergene Belediyesi’nin kanalı usulüne uygun kapatmadığını, bu eksikliğin su taşkınına ve çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu vurguladı. Olayın meydana geldiği yolda oluşan deformasyona da müdahale edilmediği belirtildi.

AİLELERİN AÇIKLAMALARI

Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi’nde açılan tazminat davasına ilişkin açıklama yapan avukat İbrahim Doğan, olayın araştırılması için keşif yapıldığını belirtti. Mahkemenin keşfi, davalı kurumların kusur oranlarını tespit etmek için gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden Mustafa Aslan’ın babası Hüseyin Arslan, “Burada iki çocuğumuzu kaybettik. 5 yıl boyunca sonuç alamadık,” dedi. Ölen Burak Önder’in annesi Zülbiye Önder, “Burada bir tedbirsizlik var. Hâlâ önlem alınmadı,” diyerek acısını dile getirdi.

CEZA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ölen çocukların aileleri, bu süreçten sonra maddi tazminat davası açılacağını belirtti. Ayrıca, sorumlular hakkında yürütülen ceza soruşturması süreci devam ediyor. Aileler, olayın neden olduğu kaybın ardından adaletin bir an önce sağlanmasını talep ediyor.