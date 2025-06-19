Çocukların Sağlıklı Beslenmesi İçin Denetim Gerekiyor

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Gıda uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve veliler, çocukların sağlıklı beslenmesi açısından önemli olan “Okul Gıdası” logolu ürünlerin kantinlerde yalnızca satılması için düzenlenen tebliğin 2026’da yürürlüğe girmesi ve bu konudaki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), okulların, çocuklar ile ergenlerin beslenmesini ve gelişimini desteklemek için uygun bir ortam sunduğunu ifade ediyor. Türkiye’de de bu bağlamda hem mevzuat düzenlemeleri hem de denetimler yoluyla çocukların okullarda sağlıklı gıdaya erişmeleri için çeşitli çalışmalar sürdürülüyor.

OKUL GIDA LOGOSU VE UYGULAMA SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel okulların kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda “Okul Gıdası” logosunun yer almasına dair protokol, 2019’da MEB, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalandı. “Okul Gıdası Hakkında Tebliğ” ise 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğin uygulanması, firmaların “Okul Gıdası” onayı alan ürün çeşitliliğinin artırılması ve kantinlerde yaşanan ürün teminindeki sorunların giderilmesi amaçlarıyla 14 Eylül 2026’ya ertelendi. Bu konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yeni eğitim döneminde uygulamanın hayata geçirilmesi ve denetimlerin artırılması gerektiğini aktarıyor.

DENETİM SÜRECİNİN ÖNEMİ

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz, okullarda satılan gıdaların öğrencilerin genel sağlık durumunu ve okul başarısını etkilediğine dikkat çekiyor. Yılmaz, “Tebliğin uygulanması konusunda önemli sorunlar var. Eğer denetim süreci işletilmezse tebliğin yürürlükte olması yeterli olmuyor.” diyor. Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin denetimlerin sıklaştırılmasına ilişkin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Denetim mekanizmalarının zayıf kalması, öğrencilerin sağlıklı beslenmeden mahrum kalmasına yol açabilir.” ifadelerini kullanıyor.

KOOPERATİFLERİN ROLÜ ÖNEMLİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüde Kızıl, okullardaki denetimlerin yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığını görmek için kritik olduğunu belirtiyor. Kızıl, “Milli Eğitim Bakanlığı’na çok fazla görev düşüyor. Kendi içlerinden bir ekip oluşturarak kantinleri denetleyebilirler.” diyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ise bu tebliğin 2019’dan itibaren hayata geçirilmediğini ve sürekli ertelemelerin yaşandığını belirtiyor. Okul kooperatiflerinin, sağlıklı gıda temininde önemli bir rol oynayabileceğini ifade eden Karaman, bu kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

VELİLERDEN ŞİKAYETLER VAR

Velilerden Elif Arıcı, okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin satıldığını vurgulayarak, denetimlerin artırılması gerektiğini kaydediyor. Merve Keskin ise çocuğunun okul kantininde alışveriş yapmasına izin vermediğini, kantinde satılan bazı ürünlerin marketlerde bile tercih edilmeyecek ürünler olduğunu ifade ediyor. Keskin, “Özellikle hazır keklerde yasaklı maddelerin bulunması, bu ürünlerin kantinde satılmaya devam etmesi kabul edilemez.” şeklinde konuşuyor.