Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri Değerlendirildi

ÇOCUKLARDA SUÇA SÜRÜKLENMENİN NEDENLERİ

Hukukçu Lerzenur Asan Elik, çocukların suça yönelme nedenlerini ele aldı. Elik, “Çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet sonucu suç işliyor” diyor. Yaşa göre farklı ceza uygulamalarının olduğunu anlatan Elik, “Hukuk mantık üzerine kurulu bir sistemdir. 12 yaşındaki bir çocukla 17 yaşındaki bir çocuğun aynı şekilde yargılanması mümkün değil” şeklinde konuşuyor.

SOSYAL KOŞULLARIN ÖNEMİ

Elik, yargı sürecinde çocukların sosyal koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. “Sosyal inceleme raporunda çocuğun aile yapısı, eğitim düzeyi, ekonomik durumu gibi pek çok detay birlikte ele alınır” ifadesini kullanıyor. “Bir çocuk suç işliyorsa, neden işlediği de araştırılmalı” diyen Elik, “Suça sürüklenen çocukların çoğu istismar ya da aile içi şiddet gören çocuklar. Bu gerçek göz ardı edilemez” sözleriyle bu konuya dikkat çekiyor.

HAFTAİNNİGELEN AĞIR SUÇLAR

Ahmet Minguzzi davasına atıfta bulunarak ağır suçları işleyen çocukları değerlendiren Elik, “Yaşları küçük olsa da ceza alacaklar. Sadece yaş indiriminden yararlanacaklar” diye iletiyor. Bu durum, çocukların suça sürüklendiği zorlukları gözler önüne seriyor.