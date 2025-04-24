Çocuklarla Anıtkabir’i Ziyaret Ettik

ANITKABİR ZİYARETİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Karadağlı, çocuklarla birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misakı Milli Kulesi’ne geçildi.

ÖZEL DEFTERE YAZILANLAR

Karadağlı, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve deftere şu ifadeleri yazdı: “Büyük Atatürk, senin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biri olan sanatın ışığında, Devlet Tiyatroları olarak bir kez daha huzurundayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, adını senin koyduğun “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” ile kutluyor, yurdumuzdan ve dünyadan gelen çocukları tiyatronun birleştirici gücüyle buluşturuyoruz. Tiyatroyu yalnızca bir sahne değil, barışın ve Cumhuriyet’in sesi olarak görüyor, sonsuz minnet ve saygıyla seni selamlıyoruz.”