Çocuklarla Cinselliği Erken Konuşmak Gerekir

CİNLSEL EĞİTİMİN ERKEN BAŞLAMASI

Yaygın bir düşüncenin aksine, çocuklarla cinselliği ele almak için ergenliği beklemeye gerek yok. Çocukların bu konuda yeterli hazırlık yapmaları, bedensel, ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişimleri için oldukça kritik bir unsur olarak görülüyor. Ayrıca, küçük yaştaki çocukların istismar ve ileriki dönemlerde partnerleri tarafından şiddet görme risklerine karşı korunmalarını sağlamak mümkün olabiliyor.

CİNSELLİK EĞİTİMİNİN KAPSAMI

Uzmanlar, cinsellik konusunun yalnızca üreme ile sınırlı olmadığını vurguluyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) cinsel eğitim üzerine hazırladığı rehberde, cinsellik insan haklarından değerlere kadar sekiz temel konuyla geniş bir şekilde ilişkilendiriliyor. Özellikle erken dönemlerde cinsellikle ilgili iletişimin başlaması ve bu dönemde öne çıkan konulardan biri bedene saygı oluyor. UNICEF’in belirttiğine göre, çocuklar beş yaşından itibaren bedensel haklarını öğrenebiliyor ve bedenleriyle ilgili sınırlar çizebiliyor.

EBEVEYN DİREKTİFLERİ

BBC Türkçe’ye bilgi veren Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) Cinsel Sağlık Eğitim Programı Koordinatörü, ebeveynlerin ve yakınlarının bebeklikten itibaren çocukların özel alanına saygı göstermesinin önemine dikkat çekiyor: “Çocuk genel olarak değerli olduğunu biliyor. Bedenin tüm bölgeleri özel ve ona ait olduğunu öğreniyor. Bunu takip ederek, diğer insanların da değerli olduğunu anlaması, insan haklarına giriş imkanı sunuyor.” Yıldırım, yetişkinlerin çocuklara izinsiz dokunmalarının çocuğa, “Yetişkinler bana istediği zaman, istediği şekilde dokunabilir” mesajını verdiğini belirtiyor. Ayrıca, her konuda ebeveynlerine ve bakım verenlerine soru sorabileceklerini bilmelerinin önemli olduğunu vurguluyor: “Eğer yanıtı bilmiyorsak veya hazırlıksız yakalandıysak, çocuğa cevabı araştıracağımızı vaadedip, geri dönmeliyiz.”

Uzmanlar, çocukların öğrenme fırsatlarına doğru yanıt verilmesi gerektiğini belirtiyor. Çocuk, hamile bir kedinin karnının neden büyüdüğünü sorduğunda, yaşına uygun bir şekilde yanıt verilmesi gerektiği kaydediliyor. Kaçamak yanıtlar vermek veya konuyu geçiştirmek, çocukların gelecekteki cinsellik konularında daha çekingen olmalarına yol açabiliyor. Rayka Kumru, çocukların ailelerinden yanıt alamadıklarında yanlış kaynaklarla baş başa kalma olasılığının arttığını ifade ediyor. Avustralya’daki Curtin University’den seksoloji yüksek lisans derecesine sahip olan Kumru, ebeveynlerin çocuklara kendi kültürel değerleri ve görüşleri doğrultusunda bilgi sunmalarının iletişimi kolaylaştıracağını düşünüyor.

INTERNETİN RİSKLERİ

Uzmanlara göre, ailelerinden yeterli ve tutarlı cevaplar almayan çocukların internete yönelme ihtimali artıyor. “Ebeveynlerin tek rakibi Google” diyen Kumru, “Yetişkinlerin bile internetten bilgi edinirken yaşadığı kafa karışıklığını tahmin edebiliyoruz” şeklinde uyarıda bulunuyor. Çocukların pornografik içerikler gibi yanlış kaynaklardan zarar görme olasılığı yüksek bulunuyor. TAP Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre, çocukların yaşı büyüdükçe cinsellik konusundaki bilgi arayışlarının internet yoluyla arttığı gözlemleniyor.

AİLELERİN ROLÜ

Çocukları yaş gruplarına ayıran çalışmada, cinsellik konularında kimseye danışmadığını belirtenlerin oranının 9-11 yaş grubunda yüzde 2’de, 12-14 yaş grubunda ise yüzde 4’e yükseldiği kaydediliyor. Psikolojik danışmanlarla iletişim kurma oranı ise yaşla birlikte azalmış durumda. İnternet kaynakları olarak kabul edenlerin oranı 9-11 yaş grubunda yüzde 2, 12-14 yaş grubunda ise yüzde 7. Her iki yaş grubunda da ailelerine danıştıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 60’ın üzerinde kalıyor. Uzmanlar, ailelerin cinsellik eğitimi konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu düşünmüyor. Şenay Yıldırım, ailelerin cinsellik eğitimini okullardan ya da sağlık kurumlarından beklediğini belirtirken, “Çocuklara danışabilecekleri alanların açılması gerekiyor” diyor.

CİNSELLİĞİ ANLATIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Bengi Semerci, cinselliğin bir kere konuşulup geçilebilecek bir konu olmadığını vurguluyor. Çocuklarla cinsellik hakkında konuşurken dikkate alınması gereken önemli noktaları şu şekilde sıralıyor: Cinselliğin yalnızca bedenle ilgili olmadığını öğretmek, soruları basit bir şekilde yanıtlamak, dokunmanın türlerini açıklamak, değerleri öğretmek, alternatif kaynakları kontrol etmek, sakin kalmak ve çocuğun sorusunu tam anlamadan uzun bir konuşmaya geçmemek gerekiyor. Ayrıca, çocuklara cinsel organların gerçek isimleriyle hitap edilmeli ve cinselliğe dair temel bilgiler erken yaşta verilmelidir. Her yaş diliminde çocukların gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak, bir sonraki dönemi de kısaca açıklamak önem taşıyor.