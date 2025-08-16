Çocuklarla Piknikte İlgi Gözlemlendi

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, bir piknikte çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, korunma ve bakım altındaki çocukların sosyal gelişimlerini destekleme amacı taşıyan anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde ikamet eden çocuklar için gerçekleştirilen piknik, önemli bir buluşma oldu.

SOHBETLER VE BEKLENTİLER

Etkinlikte yer alan Genel Müdür Ayşegül Yıldırım Kara, çocukların masalarını ziyaret ederek onlarla birebir sohbetler yaptı. Kara, çocukların eğitim durumları, sosyal faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alarak onların talep ve beklentilerini dinledi. Bu samimi diyalog, hem çocuklar hem de kurum personeli için moral kaynağı oldu.

DESTEKLEYİCİ VE MORAL VERİCİ ETKİNLİK

Buluşmada Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak da yer alarak çocuklarla neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Yöneticilerin bu ziyareti, hem çocuklar hem de kurum personeli için büyük bir moral sağladı. Gerçekleştirilen etkinlik, devlet korumasındaki çocukların yalnızca temel ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda manevi ve sosyal gelişimlerinin de önemsendiğini gösteren güzel bir örnek oluşturdu.