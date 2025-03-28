Çocukluk Dönemi Kalp Muayenesi Hayati Öneme Sahip

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, doğuştan gelen bazı kalp rahatsızlıklarının, 10 ile 20 yaş arasındaki bireylerde ölüme yol açabileceğine dikkat çekerek, bu konuda önlem alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de kalp ve damar hastalıkları, ölümlerin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Son dönemlerde halı saha maçlarında kalp krizine bağlı ölümlerin arttığı gözlemleniyor. Genç yaşta gerçekleştirilen kalp muayenelerinin ise hayati bir önemi bulunuyor.

ANI ÖLÜMLER TEHLİKESİ

Dr. İsmail Erdoğu, çocuklarda kalp krizi vakalarının artmasının altını çizerken, “Toplumda tüm bireyleri taramadığımız için ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız spor yaparken ani ölümlerle karşılaşabiliyoruz. Belki de dışarıdan oldukça sağlıklı görünen bir çocuğun kalp hastalığı taşıdığını bilmiyoruz” diye belirtti. Beslenme veya genetik faktörlerin yanı sıra, beklenmeyen ani kalp ölümleri gibi durumların önüne geçmek adına spor öncesi kalp muayenelerinin yapılarak hastalıkların tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Erdoğu, “Bu durum yalnızca damar tıkanıklarıyla alakalı değil; kalp kapağı hastalıkları ve kalp kası sorunları da ani ölümlere neden olabiliyor” dedi.

FUTBOLUN ÖNEMİ VE RİSKLER

Üniversite Öğrencisi Mehmet Kurtboğan, halı sahada futbol oynamanın hayatlarının vazgeçilmezlerinden biri olduğunu ifade etti. “Halı sahada futbol oynamak bizim vazgeçilmezimiz. Her gün arkadaşlarımla iftardan sonra maç yapıyoruz. Halı sahada ölüm oranları artsa da futbol tutkumuz değişmeyecek” diye konuştu. Bu açıklama, spor yapmanın sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu hatırlatırken, güvenlik önlemlerinin alınmasının da önemli olduğuna işaret ediyor.