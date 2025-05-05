Coffex İstanbul, Kahve Tutkunlarını Buluşturacak

FUAR HAKKINDAKİ DETAYLAR

Kahve tutkunları ve sektördeki profesyoneller, “Coffex İstanbul” adlı fuarda 9-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da bir araya gelecek. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek bu fuar, 7. kez kapılarını açacak. Fuarda, kahve çekirdeklerinden kavurma ekipmanlarına, çeşitli demleme ürünlerinden, kakao, çay ve kahve makinelerine kadar bir dizi ürün ve marka tanıtımı yapılacak. Geçen yılki etkinliği, 24 bin 300’den fazla katılımcı ziyaret etti.

BU YILIN TEMASI VE ETKİNLİKLERİ

Bu yıl fuarın teması “sürdürülebilirlik, eğitim ve deneyim” olarak belirlendi. Coffex İstanbul, 2025 yılında The Roaster Community Workshop Alanı’nda, üç gün boyunca üç farklı yarışmaya ev sahipliği yapacak. Ayrıca seminer alanlarında “Kahve Sektöründe Kadın Olmak”, “Kahvede Sürdürülebilirlik” ve “Geri Dönüşüm Süreçleri” gibi önemli konular sektör liderleri ve akademisyenlerin katılımıyla ele alınacak. Fuarın bu yılki odak ülkesi Hindistan olacak ve açılış konuşmasını Hindistan Coffee Board Başkanı Dr. Ramya Mohan yapacak.

ULUSLARARASI KATILIM VE BELGESEL GÖSTERİMİ

Endonezya, Uganda ve Brezilya gibi kahve üreticisi ülkelerin de yer alacağı fuar, etkinlikler ve sektör buluşmalarıyla dolu olacak. Ayrıca, uluslararası festivallerde gösterilmiş “Gölgede Yetiştirilen Kahve” adlı belgesel, ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Yazar Atilla Narin ve 2025 SCA Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu Koray Erdoğdu, Türk kahvesini kendi stillerinde pişirip ziyaretçilere ikram edecek.

PANEL VE SÖYLEŞİLER

“Kahvede Suyun Önemi” başlıklı panelde, aynı kahvenin farklı sularla demlendiğinde verdiği farklı tatlar uygulamalı olarak gösterilecek. Ayrıca sektörün tanınmış isimlerinden Cenk Girginol ve Sam Çeviköz, kahve ve yaşam üzerine bir söyleşi yapacak. Fuarın son günü, 11 Mayıs’ta Anneler Günü’ne özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.