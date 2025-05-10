Coğrafi Söyleşiler 2 Etkinliği Yapıldı

COĞRAFİ SÖYLEŞİLER 2 ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl Üniversitesi Coğrafya Kulübü tarafından düzenlenen “Coğrafi Söyleşiler 2” etkinliği, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin katılımıyla başarıyla yapıldı. Bu programda bilimsel içerikli sunumlar ve etkileşimli oturumlar dikkat çekti. Etkinlik, Kulüp danışmanı Araştırma Görevlisi Abuzer Kayhan’ın koordinasyonunda düzenlendi ve farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımı sağlandı.

AKADEMİSYENLERİN KATILIMIYLA GÜÇLENDİ

Etkinliğe konuşmacı olarak Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Esen, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Cihan Bayrakdar, Bingöl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Nemutlu ve Fırat Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Aşır Yüksel Kaya katıldı. Söyleşide Türkiye’nin ve Bingöl’ün önemli doğal afet risklerinden biri olan depremsellik konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Konuşmacılar, afetlerin mekansal etkileri ve coğrafi analiz yöntemleri üzerine sunumlar yaparak, meydana gelebilecek Bingöl depreminde yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirdi.

ÖĞRENCİLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

“Coğrafi Söyleşiler 2”, öğrencilere bilimsel bilgi kazandırma ve akademik farkındalık oluşturma açısından büyük beğeni topladı. Programın sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi ve etkinliğe katılan öğrenciler arasında düzenlenen çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu etkinlik, Bingöl Üniversitesi’nin akademik zenginliğine katkıda bulunma ve öğrencileri bilinçlendirme amacı taşıyor.