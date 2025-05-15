Cohen, Gazze İçin Protesto Sırasında Gözaltına Alındı

CODEPINK’İN BELGESELİ VE GÖZALTINA ALINMA ANLARI

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink, sosyal medya platformu X üzerinde Cohen’in gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı. Videolarda, Kennedy Jr’ın da katıldığı Kongre oturumunda Cohen’in, “Kongre, Gazze’de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor.” diyerek protesto yaptığı görülüyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Cohen’in tepkisi devam ederken polis ekipleri salona müdahale etti ve onu dışarı çıkartarak gözaltına aldı. Bu esnada Cohen’in, Gazze’ye desteğini ifade etmeye devam ettiği belirtiliyor. Gazze’deki can kaybı ise 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda ciddi şekilde artmış durumda. Filistinlilerin yaşamını yitiren sayısı 52 bin 862’ye, yaralıların sayısı ise 119 bin 648’e ulaştı.