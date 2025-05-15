Cohen, Gazze Protestosunda Gözaltına Alındı

SAVAŞ KARŞITI EYLEMLER

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink, sosyal medya platformu X üzerinden Cohen’in gözaltına alındığı anların kaydedildiği videoyu paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Kennedy Jr’ın da yer aldığı Kongre oturumunda Cohen’in, “Kongre, Gazze’de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor.” diyerek protestoya katıldığı görülüyor.

Cohen, tepkisini sürdürdüğü sırada polis ekipleri tarafından salon dışına çıkarıldı ve gözaltına alındı. Bu esnada Cohen’in, Gazze’ye desteğini ifade etmeye devam ettiği kaydediliyor. Gazze’de meydana gelen can kayıplarının artışı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 52 bin 862’ye, yaralıların sayısını ise 119 bin 648’e yükseltti.