Cohen, Trump’tan Netanyahu’yu Zorlamasını İstedi

ABD BAŞKANINDAN BEKLENTİLER

Gazze Şeridi’nde esir olarak tutulan bir İsrailli vatandaşın babası, ABD Başkanı’na önemli bir çağrı yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN’da yayımlanan habere göre, Hamas tarafından yakalanan Nimrod Cohen’in babası Yehuda Cohen, ABD Başkanı Donald Trump’tan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya zorlamasını istiyor. Cohen, “Lütfen Netanyahu’yu savaşı bitirmeye zorlayın. Oğlumu canlı görebilmemin tek yolu bu.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNDEN ENDİŞELER

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv yönetiminin, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını artırmasından dolayı endişeli. Aileler, esir yakınlarının durumu konusunda büyük kaygılar taşıdıklarını açıklamıştı. Bu bağlamda, İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni saldırı planı çerçevesinde Gazze’de askeri operasyonlarını genişleterek kalıcı hale getirmek için kara harekatlarına başladığını duyurdu.

KARA HAREKATI BAŞLADI

İsrail ordusu, “Gideon’un Savaş Arabaları” adlı operasyon planına dair bilgilendirmede bulundu ve Gazze Şeridi’nin kuzey ile güneyinde kapsamlı bir kara harekatının başladığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki tansiyonu ve belirsizliği daha da artırıyor.