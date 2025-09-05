Coinbase AI Dönüşümünü İlerletiyor

KÖKLÜ DEĞİŞİM SÜRECİ

Coinbase, kripto para dünyasında önemli bir adım atarak teknoloji süreçlerinde köklü bir değişime giriyor. CEO Brian Armstrong’un ifadesine göre, bu dönüşüm DevOps Research and Assessment metrikleri ve yapay zeka spesifik sinyalleri kullanılarak ölçülüyor. Mühendisler, Cursor, Copilot ve çeşitli dahili entegrasyonlar gibi araçlarla “AI uzmanları” haline getiriliyor. Armstrong’un yapay zeka benimseme zorunluluğu, çalışanlar arasında farklı tepkiler oluşturuyor.

42 yaşındaki Coinbase CEO’su, GitHub Copilot ve Cursor için kurumsal lisanslar aldıktan sonra, bir haftalık süre belirledi. Bu süre zarfında görevi tamamlamayanlarla toplantılar düzenlendi. Armstrong, bazı çalışanların görevi tamamlamadığı bir toplantıya katıldığını hatırlıyor. Bazı çalışanların iyi gerekçeleri varken diğerlerinin işten çıkarıldığını belirtiyor. Bununla birlikte, yaklaşımının bazılarına ağır geldiğini kabul eden Armstrong, şirketin girişimi ciddiye alması için gerekli netliği sağladığını ifade ediyor.

Coinbase, yapay zeka benimsenme oranını token kullanımı ve yapay zeka tarafından üretilen kodun oranı gibi özel sinyallerle ölçüyor. Şirket, yıl sonuna kadar insan tarafından yazılan kodu geçmeyi hedefliyor. Yapay zeka kullanıcı arayüzü, testler ve yeni projelerde verimliliği artırırken, güvenlik ve gizliliği sağlamak için geliştirilen bir depo hassasiyet matrisi aracılığıyla hata risklerini artırıyor. Armstrong, kendisinin de “CEO olarak bile” bu araçları kullandığını belirterek liderlikte örnek olmaya devam ediyor.

Coinbase’in stratejisi, güvenilirlik ve müşteri güvenliğini korumak için agresif yapay zeka etkinleştirmesi ile koruyucular arasında denge kurmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, hem teknolojik gelişimi hızlandıracak hem de güvenlik standartlarını yüksek tutarak müşteri memnuniyetini artıracak şekilde tasarlanıyor.