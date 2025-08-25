“Coinbase Hackerı” Cüzdanı 8 Milyon Dolar Aldı

COINBASE HACKERINA AİT CÜZDANIN YENİ İŞLEMLERİ

Blockchain analistleri tarafından etiketlenen “Coinbase hackerı” cüzdanı, pazar günü yaklaşık 8 milyon dolar değerinde Solana (SOL) alımı gerçekleştirdi. İşlemlerin ardında, DAI’nın USDC’ye dönüştürülüp Solana ağına aktarılması yatıyor. Analistlerin yaptığı hesaplamalara göre hacker, toplamda 38.126 Solana almış ve bu alımlar ortalama 209 dolar seviyesinden gerçekleşmiş. Ancak, Solana’nın mevcut piyasa değeri 202,15 dolar olduğundan dolayı hacker şu an için kâğıt üzerinde zarar ediyor.

HACKER CÜZDANININ GEÇMİŞİ

Arkham tarafından “Coinbase hackerı” olarak tanımlanan bu cüzdanın, 300 milyon doların üzerinde kullanıcı fonunun çalındığı saldırı ile bağlantılı olduğu dile getiriliyor. Bu adres, temmuz ayında 26.762 Ether satarak yaklaşık 69,25 milyon dolar kazanç sağlamıştı.

HACKERLARIN İŞLEMLERİNİN ZORLUKLARI

Uzmanlar, bu tür işlemlerin genellikle piyasa zamanlaması yerine fonların izini kaybettirmeye yönelik yapıldığını belirtiyor. Daha önce Radiant Capital saldırısından elde edilen 49,5 milyon dolar da benzer şekilde çeşitli alım satım işlemleriyle büyütülmüştü. Ancak, tüm hackerların bu tür işlemlerden başarı elde etmesi mümkün olmuyor. Temmuz ayında farklı bir cüzdanın yanlış zamanda yaptığı işlemler sonucunda 6,9 milyon dolar kaybı yaşandığı belirtiliyor. Güvenlik araştırmacıları, “Hackerlar ticaret konusunda genellikle başarısız oluyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor.