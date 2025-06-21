Coinbase, MiCA Lisansı Alarak Rekabeti Artırdı

CARDANO’NUN MICA LİSANSINI ALMASI

Coinbase’in Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı alması, dünya çapında kripto piyasasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Lüksemburg’dan alınan bu lisans, borsanın Avrupa Birliği ülkelerinde kripto ürünleri sunma yetkisi kazanmasını sağlıyor. Bu durum, büyük borsaların da bölgede kayıt başvurusunda bulunma çabalarını artırarak Avrupa kripto piyasasındaki rekabetin arttığını gösteriyor.

LÜKSEMBURG’UN SEÇİMİ

Coinbase’in Lüksemburg’u seçiminde, ülkenin Batı Avrupa’da ilerici bir finans merkezi olarak sahip olduğu itibar belirleyici bir rol oynadı. Belçika, Fransa ve Almanya ile sınır komşusu olan Lüksemburg, 2019 yılından bu yana kripto düzenlemelerini aşamalı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Coinbase yetkilileri, Lüksemburg’un Blockchain ve dağıtık defter teknolojisine yönelik bütüncül bir hükümet yaklaşımını aktif olarak benimsediğini açıklıyor.

Coinbase’in Avrupa’daki bu hamlesi, şirket için küresel genişleme stratejisinin kritik bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, mayıs ayında opsiyon ticaret platformu Derebit’i 2,9 milyar dolara alma anlaşmasını duyurdu. Ayrıca, 19 Mayıs’ta S&P 500 endeksine katılan ilk kripto kuruluşu olarak tarihe geçti. Avrupa’daki kripto pazarında yatırım artışları da dikkat çekiyor.

KİŞİSEL KULLANIM VE YATIRIM ORANLARI

Tahminlere göre, Avrupalı yatırımcıların yüzde 10-20’sinin kripto sektörüne maruziyet bulunuyor. Kripto kullanımındaki avantaj, sadece sermaye değer artışından öteye geçerek temel bir itici güç olabiliyor. Kripto ödemelerinin yüzde 70’i perakende, yiyecek ve içecek sektörlerine yöneliyor, bu da kripto varlıkların günlük hayatta daha fazla yer bulduğunu gösteriyor.