Coinbase, Nodal Clear İle USDC’yi Genişletiyor

COINBASE’İN USDC İLE VADELİ İŞLEM PİYASALARINA GİRİŞİ

ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Nodal Clear ile yaptığı iş birliği ile USDC stablecoinini geleneksel vadeli işlem piyasalarına taşımayı amaçlıyor. Bu süreç, düzenleyici otoritelerin sıkı gözetimi altında gerçekleşiyor ve kripto varlıkların klasik finansal araçlarla entegrasyonu açısından önemli bir aşamayı oluşturuyor. Şirketlerin yaptığı açıklamada, USDC’nin marjinli vadeli işlem alım satımında teminat olarak kullanılacağı belirtildi. Bu adım, denetim altında çalışan vadeli işlem borsalarında stablecoin kabulünü artırmayı hedefliyor.

ENTEGRE EDİLİYOR

Entegrasyon süreci, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) onayına tabi olacak. Coinbase Derivatives ve Nodal Clear, USDC’yi ABD vadeli işlem piyasalarına entegre etmek için yetkili makamla birlikte çalışıyor. Coinbase Derivatives, “Bunun USDC’nin teminat olarak kullanılması için ilk düzenlenmiş kullanım örneği olması bekleniyor ve Coinbase Custody Trust’ın saklayıcı olarak kullanılması planlanıyor.” ifadesini kullandı. Nodal Clear, CFTC tarafından denetlenen türev takas organizasyonu olup, Alman çok uluslu şirket Deutsche Börse’ye ait EEX Group’un bir parçasıdır.

USDC’NİN ROLÜ VE GELECEĞİ

Coinbase Derivatives, bu gelişmeyi USDC’nin “gerçek bir nakit eşdeğeri” olarak konumlandırılması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Şirket, USDC’nin sağladığı neredeyse anlık para hareketinin yanı sıra güvenli saklama imkanı ile artan verimliliği vurguluyor. Bu kayıtlı ve düzenlemelere tabi yapı, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegre edilmesi konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor.