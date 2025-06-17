Coinbase, Tokenize Edilmiş Hisse Senetleri İçin Hazırlanıyor

COINBASE’İN YENİ YATIRIM ALANI

ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase, finansal sektörde cesur bir adım atarak tokenize edilmiş hisse senetleri pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir muafiyet mektubu ya da müdahale etmeme yazısı almak suretiyle geleneksel hisse senetlerinin Blockchain türevlerini sunma hedefinde. Coinbase’in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, bu girişimi “büyük bir öncelik” olarak tanımlıyor. Grewal, düzenleyici belirsizliğin Blockchain tabanlı menkul kıymet ticaretinin daha geniş bir biçimde benimsenmesine engel olduğunu vurguladı.

TOKENİZE EDİLMİŞ HİSSE SENETLERİNİN AVANTAJLARI

Tokenize edilmiş hisse senetleri, geleneksel sisteme göre daha hızlı uzlaşma süreleri, yedi gün yirmi dört saat süren ticaret imkanı ve daha düşük maliyetler sunuyor. Ancak, şu anda ABD’li yatırımcılar için hala yasaklı kalıyor. Coinbase’in bu hamlesi, rakibi Kraken’ın elli hisse senedi ve ETF’nin tokenize edilmiş versiyonlarını kapsayan xStocks hizmetini ilan etmesinden sadece birkaç hafta sonra geldi. xStocks, Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya’da aktif olacak.

Coinbase, ABD’de hisse senedi alım-satım işlemlerine aracılık edebilmek için gerekli olan aracı kurum lisansına sahip değil. Şirket, geçmişte SEC ile bazı yasal sorunlar yaşamıştı. 2023 yılında düzenleyici kurum, Coinbase’i uygunsuz bir biçimde kripto para hizmeti sunduğu gerekçesiyle dava etti ancak bu dava 2025 yılının başlarında sonlanacak. Coinbase, 2021’de S1 süreci kapsamında COIN’in tokenize edilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye çalıştı fakat bunu SEC ile başaramadı. Şirketin bir sözcüsü mart ayında yaptığı açıklamada, “Halka açılan ilk büyük kripto şirketi olarak hisse senedimizin kripto-doğal bir versiyonunu görmek isterdik.” ifadelerini kullanmıştı.