Coinbase, Üç Yeni Varlık Ekliyor

COINBASE’TEN YENİ LİSTELEME DUYURUSU

Kripto para borsası Coinbase, 12 Haziran’da üç yeni varlığı platformuna ekleyeceğini açıkladı. Bu çerçevede PancakeSwap (CAKE), Subsquid (SQD) ve Fartcoin, saat 19.00 itibarıyla işlem görmeye başlayacak. Duyurunun ardından tüm token’larda dikkat çekici fiyat artışları görüldü. En büyük yükseliş Fartcoin’de yaşanırken, SQD en yüksek seviyesine ulaştı.

YENİ LISTELEME ETKİSİ

Yeni listelemelerle birlikte fiyatlarda dalgalanmanın artabileceği ifade ediliyor. Coinbase’in listeleme kararları, geçmişte olduğu gibi piyasada heyecan yarattı. Fartcoin ve SQD, sadece birkaç gün önce Coinbase’in yol haritasına eklenmişti ve bu durum fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oldu. Duyurunun ardından üç token’da da değer artışı gözlemlendi. DEX, meme coin ve yapay zeka projelerini temsil eden varlıklar, Coinbase aracılığıyla yeniden yatırımcıların ilgisini çekti.

FİYAT OYNANAKLIĞI BEKLENTİSİ

Listelemenin resmi olarak başlamasıyla birlikte bu token’larda fiyat oynaklığı yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, işlem hacmindeki ani artışların kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini vurguluyor. Bu nedenle yatırımcıların temkinli hareket etmesi tavsiye ediliyor.