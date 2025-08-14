Coinbase ve Squads İş Birliği Araştırılıyor

Cohort 1: Coinbase ve Squads Ortaklığı

Coinbase, Squads ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık aracılığıyla Solana ağı üzerindeki USDC kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği, Squads’ın ürün paketinde güvence altına alınan 1 milyar doları aşan USDC teminatı üzerine kurulu. Coinbase’in tekrar başlattığı Stablecoin Bootstrap Fund ise Aave, Jupiter, Morpho ve Kamino gibi merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinde stablecoin benimsemesini güçlendirmeyi amaçlıyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, son dönemde stablecoin alanında attığı önemli adımlarla dikkat çekiyor.

Geliştirilen İnovatif İkiliğin Temeli

Stablecoin Bootstrap Fund, merkeziyetsiz finans protokollerinde stablecoin kullanımını ilerletmeyi hedefliyor. Bu girişim, Aave, Jupiter, Morpho ve Kamino gibi önde gelen DeFi protokollerinde USDC’nin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Squads ve Coinbase, bu entegrasyonu altyapı, ürünler ve uygulama programlama arayüzleri üzerinden daha da derinleştirmeyi planlıyor. Her iki platform, Squads’ın ürünlerinde güvence altına alınan 1 milyar doları aşan USDC’yi, Solana’daki arzın yaklaşık yüzde 15’ine sahip mevcut çekilişle kullanacak.

Ortaklığın Getirdiği Fırsatlar

Coinbase’in iş geliştirme sorumlusunun görüşlerine göre, ortaklığın stratejik önemine işaret eden Shan Aggarwal, “Squads, Solana ekosistemi genelinde zincir üstü stablecoin yaygınlaşmasını yönlendiriyor. USDC’yi ürün paketlerinde derinlemesine entegre ederek müşterileri için daha fazla değer açığa çıkarırken onları desteklemek konusunda heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu. 2021’de programlanabilir kendi kendine saklama altyapısının tanıtılmasıyla Squads’ın büyüme hikayesi başladı. Protokol, Squads Multisig’in tanıtılması ile 10 milyar doları aşan değerin güvence altına alınması gibi büyük kilometre taşlarına ulaştı.

Squads’ın Başarısı ve USDC’yi Destekleyen Ürünler

Aynı zamanda, protokol 5 milyar doları aşan stablecoin transferi gerçekleştirdi. Günümüzde USDC tarafından desteklenen Squads’ın ürün paketi, ABD doları tasarruf iş hesabı Altitude, kişisel finans uygulaması Fuse ve stablecoin destekli API Grid’i içeriyor. USDC gibi stablecoinler, kurumsal ilgi ve düzenleyici gelişmelerle desteklenerek son 18 ayda Squads’ın ana büyüme vektörü haline geldi.