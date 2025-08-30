CoinShares’in İkinci Çeyrek Sonuçları Güçlü

KRİPTO PİYASASINDAKİ TOPARLANMA

CoinShares’in ikinci çeyrek sonuçları, kripto piyasasındaki toparlanmanın şirkete olan etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yönetim altındaki varlıkların yüzdesinin 26 oranında artması, Bitcoin ve Ethereum’daki fiyat artışlarının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket, ABD pazarına açılma stratejisiyle büyüme hedeflerini genişletmeye devam ediyor. CoinShares’in çeyreksel performansı, kripto varlık yönetimi sektöründeki güçlü konumunu daha da güçlendiriyor.

FINANSAL SONUÇLAR VE GELİR MODELİ

Şirketin net kârı bir önceki çeyreğe oranla yüzde 5,3 azalsa da yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösteriyor. Varlık yönetimi ücretleri 30 milyon dolara ulaşırken, sermaye piyasaları bölümü 11,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu rakamlar, şirketin çeşitlendirilmiş gelir modelinin istikrarını ortaya çıkarıyor. Ethereum staking faaliyetleri, sermaye piyasaları birimine en büyük katkıyı sağlayarak 4,3 milyon dolar gelir elde etti. Delta-nötr ticaret ve borç verme stratejileri ise sırasıyla 2,2 milyon ve 2,6 milyon dolar gelir üretiyor.

PORTFÖY YÖNETİMİ VE STRATEJİLER

CoinShares’in hazine stratejisi önemli bir dönüşüm yaşıyor. İlk çeyrekteki 3 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar, ikinci çeyrekte 7,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca dönüşüyor. Bu durum, şirketin portföy yönetimi becerisini gözler önüne seriyor. Şirket CEO’su Jean-Marie Mognetti, şirketin ABD borsasında işlem görme planlarını açıkladı ve bu hamlenin hissedarlar için önemli bir değer yaratacağını belirtti. Mognetti, düzenleyici ortamın hiç bu kadar elverişli olmadığını vurgularken, Circle ve Bullish gibi başarılı örnekleri referans aldı.

GÜÇLÜ BEKLENTİLER

Bitcoin ve Ethereum’un ağustos ayında rekor seviyelere ulaşması, şirketin ikinci yarı beklentilerini pekiştiriyor. Bu durum, CoinShares’in büyüme ve gelişim hedefleri açısından önemli bir motivasyon sağlıyor.