Cointr Ve Arda Güler İş Birliği Duyuruldu

GENÇ FUTBOLCU İLE YAPILAN İŞ BİRLİĞİ DUYURULDU

İstanbul Fintech Week 2025 kapsamındaki etkinlikte Fişekhane’de konuşan CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eşelioğlu, genç futbolcu Arda Güler ile hayata geçirdikleri iş birliğini duyurdu. Eşelioğlu, “Arda’nın ilk sponsorluğu bizimle gerçekleşti. Uzun görüşmelerin ardından iki taraf için de faydalı olacak bir noktada buluştuk,” diye belirtti. Güler’in gençliği ile başarılarının CoinTR’nin dinamizmini temsil ettiğini aktaran Eşelioğlu, bu iş birliğinin hem kullanıcılar hem de marka için verimli sonuçlar doğurmasını beklediklerini ifade etti. Tanıtım kampanyalarının Eylül ayı itibarıyla başlayacağı da açıklandı.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ VE REGÜLASYON Beklentileri

CoinTR’nin yaklaşık 3,5 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Eşelioğlu, kendisinin 1,5 yıl önce Merkez Bankası’ndan sektöre geçiş yaptığını vurguladı. “Biz bu alana regülasyonları bekleyerek girdik çünkü yatırımcı korumasını önceliyoruz,” diye söyledi. Temmuz 2024’te yayınlanan regülasyonların ardından, Kasım ayında ilk büyük marka adımlarını attıklarını dile getirdi. Bu dönemde açık hava reklamlarından YouTube sponsorluğuna kadar çeşitli medya kampanyaları gerçekleştirdiklerini ekledi.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Eşelioğlu, yapay zekâ teknolojisinin finans sektöründe vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi. CoinTR bünyesinde süreç iyileştirme ve ürün geliştirme alanlarında yapay zekâdan yoğun şekilde faydalandıklarını belirtti. “Özellikle süreçlerin hızlandırılması ve verimliliğin artırılmasında önemli katkılar sağlıyor,” diye ifade etti. Eşelioğlu, yapay zekâ destekli yeni güncellemeler ve kullanıcı deneyimini geliştirecek ürünlerin gelişmekte olduğunu müjdeledi. Ancak bu dönüşümün dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Yapay zekâya güvenelim ama ipin ucunu kaçırmadan, denetimli şekilde ilerlemeliyiz,” dedi.