“Çok Ciddi Olmalıyız”

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

SONUÇTAN MEMNUN

Buruk, “Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi.” dedi.

TARAFTARLA KUTLAMAK ÖNEMLİ

Finalin heyecanını yaşayacaklarını dile getiren Buruk, “En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

PERFORMANSIMIZDA ARTIK FAZLA POZİSYON VERİYORUZ

Okan Buruk, “Oyun olarak üstüne koyduk. Büyük bir bölümde rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

HEDEF KUPA KAZANMAK

Şampiyonluk yarışı hakkında bilgi veren Buruk, “Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var. Yukarıya doğru giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi biraz daha yukarıya çektik. Kalan lig maçlarını da aynı şekilde önemsememiz gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

KONSANTRASYONUN ÖNEMİ

Ciddi olmaları gerektiğini belirten Buruk, “Eyüpspor maçında da aynı istek ve aynı duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor. Çok ciddi olmamız gerekiyor. Galatasaray camiasına konsantrasyon diyorum.” şeklinde konuştu.

MAÇTAN SONRA HEDEFİMİZ KUPA

Buruk, maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Takım performansının yükselmesini sürdüreceklerini belirten Buruk, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ BİR GALİBİYET OLDU

Buruk, rakiplerinin oyununu çok iyi bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirtti. “Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık.” dedi.

ÇALIŞMA KALITEMİZİ ARTIRDI

Bir gazetecinin son haftalardaki güçlü oyunu ile ilgili sorusuna Buruk, “Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor.” yanıtını verdi.

DOĞRU ZAMANDA YÜKSELDİK

Buruk, “Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu anlatan Buruk, doğru zamanda yükseldiğimizi belirtti. Bu dönemdeki performansımızla Avrupa Kupası’nda da yer alabilirdik. Türkiye Kupası’nda final oynamak, ligin son periyoduna 5 puan önde girmek önemli.” dedi.