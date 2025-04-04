Çokuluslu Iniochos 2025 Tatbikatı Gerçekleşti

DÜZENLENEN TATBİKATTA ÇARPICI GELİŞMELER

Yunanistan’ın Andravida Hava Üssü’nde 31 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çok uluslu “Iniochos 2025” tatbikatında ilginç gelişmeler meydana geldi. Bu tatbikatta toplamda 11 ülke yer aldı; bunlar arasında İsrail, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de bulunuyor. Tatbikatta İsrail’in G550 Nachshon erken uyarı uçağı, Katar’ın F-15QA savaş uçakları, BAE’nin Mirage 2000-9’ları ile Bahreyn’in F-16’ları aynı anda göklerde yer aldı.

KATAR’IN ŞAŞIRTICI KATILIMI

En dikkat çekici katılımcı olarak öne çıkan Katar oldu. Hamas’ın önemli finansal destekçilerinden biri olarak tanınan ve Gazze’deki çatışmalarda arabuluculuk görevini üstlenen Katar, bu tatbikatta İsrail ile birlikte hareket etti. İsrail medyasında, Katar’ın katılımının gizli tutulmaya çalışıldığı ancak Yunanistan tarafından açıklandığı bilgisi yer aldı. Orta Doğu’nun karmaşık diplomasi ortamında Katar ve İsrail, aynı brifing odasında benzer hedefler için senaryo çalışması gerçekleştirdi.

Tatbikatın amacı olarak Doğu Akdeniz’de istikrar sağlamak ve Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yollarının güvenliğini garanti altına almak olarak belirtildi. Ancak bu hedef doğrultusundaki cephede Türkiye’ye yer verilmediği dikkat çekiyor. Üstelik tatbikata katılan Katar, Türkiye’deki medya, arazi, bankacılık ve savunma sanayisinde 220 şirketiyle birlikte 33 milyar doları aşan yatırımlara sahip. “Türkiye’nin dostu” olarak gösterilen Katar’ın karşı grupta yer alması, tepki topladı.