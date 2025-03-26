Çöl Tozu Türkiye Genelinde Görülecek

BATIDAKİ ÇÖL TOZU ETKİSİ

Mali üzerinden gelen çöl tozu, bu hafta Türkiye genelinde etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artacağı bu dönemde özellikle dışarıda olacak vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Hava kalitesini olumsuz etkileyen bu toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesinin azalmasına neden olacak.

SAĞLIK RİSKLERİ VE ÖNERİLER

Uzmanlar, çöl tozunun sağlık açısından ciddi tehlikeler yaratabileceğini belirtiyor. Astım ve solunum rahatsızlığı yaşayan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, tozun yoğun olacağı saatlerde açık alanda bulunmamaya dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

İSTANBUL’A DİKKAT!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu hafta kentin bulutlu bir gökyüzüne sahip olacağını ve sıcaklıkların 18-23°C arasında değişeceğini açıkladı. AKOM’un duyurusuna göre, “Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği” tahmin ediliyor.