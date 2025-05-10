Çolakoğlu Metalurji 80. Yıl Etkinliği Gerçekleştirildi

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ÖZEL YARIŞMA

Çolakoğlu Metalurji, 80’inci kuruluş yılı dolayısıyla bilgi ve kültür yarışmasının finalini Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan Çolakoğlu Metalurji Koordinatörü Cahit Aşkın, “80’inci yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik, gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğimizin bir göstergesi oldu” şeklinde ifadelere yer verdi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, yarışma finalinde yaptığı konuşmada, “Öncelikle Çolakoğlu Metalurji ailesinin 80’inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugün burada olan öğrencilerimiz için bu yarışma önemli bir değer olarak kalacak, tarihe geçecektir. 23 Nisan’ın 105’inci yılına atfedilerek düzenlenen bu anlamlı etkinliğin final ve ödül törenini gerçekleştirmek için destek veren Çolakoğlu Metalurji’ye teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OKUL GEBZE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU

Finalde yarışmaya hak kazanan 12 okulun öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan sorularla bilgilerini sergiledi. Yarışmada dereceye giren tüm çocuklar, Çolakoğlu Metalurji tarafından laptop, tablet ve bilgisayarla ödüllendirildi. Birincilik ödülünü alan Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu’na ödülünü Kocaeli İl Vali Yardımcısı Salih Bıçak takdim etti. İkinci olan Darıca Mehmet Akif Ortaokulu’na ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen verirken, üçüncülük ödülünü Başiskele Aydınkent Ortaokulu’na ise Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan sundu.