Colendi, Yeni Nesil Sigorta Teknolojileri COMPI’yi Eklemiştir

COLENDİ, YENİ NESİL SİGORTA TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİMİ COMPI’Yİ EKLEDİ

Colendi, fintek ekosistemine yenilikçi bir sigorta teknolojileri girişimi olan COMPI’yi dahil etti. Colendi Sigorta’nın geliştirdiği bu platform, hızlı teklif üretimi ve talep yönetim sistemi sunarak sigorta aracılarının dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Aynı zamanda, cüzdan ve kredi çözümleri gibi finansal teknolojilerin sektöre entegrasyonunu hedefleyerek yeni nesil çözümlere öncülük ediyor. Fintek alanındaki çözümleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Colendi, sigortacılıkta da büyük bir teknolojik dönüşüm gerçekleştiriyor. COMPI, sigorta aracılarının teklif üretim ve talep yönetimi süreçlerini hızlandırarak hizmet verirken, Türkiye sigorta sektörüne yeni bir standart getiriyor.

DAHA HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

COMPI, acenteler, brokerlar ve sigortayı ilişkili hizmet olarak sunmak isteyen tüm organizasyonlara saniyeler içinde teklif üretebilme, uçtan uca yönetim ve mobil erişim imkânı sağlıyor. Sigorta aracıları, acente ve brokerlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen bu platform, teklif-fiyat karşılaştırma, üretim, talep yönetimi ve CRM fonksiyonlarına basit entegrasyonlar sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzlerle hızlı adaptasyon imkânı sunan COMPI, hız ve entegrasyonun yanı sıra sigorta ürünlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Yapay zekâ destekli otomasyon sunan bu platform, mobil uygulama aracılığıyla saha-merkez senkronizasyonu ve çoklu ödeme entegrasyonu gibi çözümler sunarak tüm sigorta süreçlerine teknoloji katmanı ekliyor.

TEKNOLOJİ İLE DÖNÜŞÜM YARATILACAK

Colendi Sigorta CEO’su Ersin Al, COMPI’nin sigorta sektöründe dönüşüm yaratacağını belirterek, “Sigorta, sadece bir ürün değil, uçtan uca finansal kapsayıcılığın ayrılmaz bir parçası. COMPI ile bu alanda da dönüşüm yaratacak, sigorta satın alma ve portföy yönetme deneyimini tüm aracılar için teknolojinin desteğiyle kolay, hızlı ve erişilebilir hale getireceğiz” dedi. Ayrıca, Colendi’nin fintekten doğan gücünü arkasına aldıklarını vurgulayarak, alternatif ödeme yöntemlerini COMPI’de kullanıma sunarak sigorta aracılarını finansal teknolojilerle buluşturmaya odaklandıklarını dile getirdi.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

COMPI, ilerleyen dönemde devreye alınacak CRM ve hasar modülleri sayesinde acente ve brokerlar için tek merkezden yönetim avantajı sağlamayı hedefliyor. Ersin Al, “Yapay zekâ ile güçlendirdiğimiz talep yönetimi sistemimiz ve mobil uygulamamız sahadaki her kullanıcıyı sisteme hızla entegre ediyor. Colendi ekosisteminin hızına ve çevikliğine uygun bir sigorta teknolojisi olarak COMPI’yi büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 2021 yılında kurulan Colendi Sigorta, yeni nesil sigorta ürünlerini dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştıran bir insuretech hizmet sağlayıcısı olup, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden acentelik lisansına ve TOBB nezdinde sigorta aracılık levhasına kayıttır.