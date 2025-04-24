Colovray Spor Merkezi’nde Hazırlık Yapıldı

STADYUMDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Gençlik Ligi kapsamında yarı final ve final karşılaşmalarının yapılacağı Colovray Spor Merkezi’nde hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. 860 koltuk kapasitesine sahip olan bu spor kompleksi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunuyor ve maçlar öncesinde stadyumda yenileme ve düzenleme işlemleri yapıldı.

SEYİRCİLER İÇİN AKTİVİTE ALANLARI DÜZENLENİYOR

UEFA Gençlik Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, stadyum çevresinde seyircilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına 3’e 3 futbol sahası ve yürüyerek futbol oynama gibi çeşitli etkinlik alanları oluşturulacak. Bu alanlar, etkinliklere katılanların oyun keyfini artırıyor.

MAÇLARA ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

Yarın saat 15.00’te Salzburg ile Trabzonspor, 19.00’da ise AZ Alkmaar ile Barcelona arasında oynanacak çarpıcı mücadelelere taraftarların bir saat önce alınmaya başlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, futbolseverlerin Nyon Garı’ndan ücretsiz otobüs seferleri ile stadyuma ulaşım sağlayabileceği de vurgulandı.