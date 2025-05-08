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Columbia Üniversitesi’nde Eylem Gerçekleşti

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde Filistin’e destek veren bir grup protestocu, okul yönetiminin polisi çağırmasının ardından gözaltına alındı. Onlarca öğrencinin katıldığı eylem, Butler Kütüphanesi’nde gerçekleşti ve burada toplanan öğrenciler, Filistin lehine çeşitli sloganlar atarak görüşlerini dile getirdi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Okul yönetimi, eylemi sonlandırmak amacıyla New York polisinden yardım talep etti. Polisi üniversiteye davet eden yönetiminin ardından, kütüphanede bulunan 70 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu olay, üniversitedeki protestoların ne kadar gergin bir hale geldiğini gösteriyor.

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