Columbia Üniversitesi’nde Protestocular Gözaltına Alındı

PROTESTOLARDA GÖZALTILAR

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yer alan Butler Kütüphanesi’nde düzenlenen Filistin destek gösterisinde birçok protestocu gözaltına alındı. Filistin konusunda düzenlenen gösterilerin merkezlerinden biri olarak bilinen Columbia Üniversitesi’nde, sayısız öğrenci Butler Kütüphanesi’nde büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Kütüphanede toplanan öğrenciler, Filistin lehine sloganlar atarken, üniversite yönetimi kısa süre içinde New York polisini olay yerine çağırdı.

POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Olay yerine ulaşan New York polisi, en az 70 göstericiyi gözaltına alırken, zaman zaman protestocular ile polis arasında gerilim yaşandı. Gösteriyi düzenleyen öğrenci grubu, yaptıkları açıklamada, “Dünyanın en büyük militarize polis güçlerinden biriyle karşı karşıyayız. Görevlendirilmiş güvenlik görevlileri bizi boğdu ama biz yılmadık. Sessizce aşağı inmeyi reddediyoruz. İşe yaramaz entelektüeller olmayacağız. Filistin bizim pusulamızdır ve şiddetli baskı karşısında güçlü duruyoruz.” sözlerini dile getirdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Columbia Üniversitesi Başkanı Claire Shipman, olayla ilgili olarak, “Kendilerini tanıtmayı ve binayı terk etmeyi reddeden kişilerin gözaltına alındığını” ifade etti. Harvard, Columbia ve Pensilvanya üniversiteleri, son günlerde Filistin yanlısı kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları nedeniyle federal fonların dondurulması konusuyla gündeme geldi.

FONLARLA İLGİLİ SORUNLAR

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump döneminde okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonların araştırılması kararı hakkında dava açmıştı. “Antisemitizmle mücadele” politikası çerçevesinde hedef alınan Columbia Üniversitesi ise 400 milyon dolarlık fonunu korumak için hükümetin taleplerine uyma kararını duyurdu. Ayrıca Pensilvanya Üniversitesi’ne (UPenn) tahsis edilen 175 milyon dolarlık federal fonun, okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu sebebiyle geçen ay askıya alındığı kaydedildi.