Columbia Üniversitesinde Protesto Gerçekleşti

PROTESTO DÜZENLENDİ

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde, öğrenciler ve mezunlar, Filistin’e destek verdikleri sebebiyle gözaltına alınan Mohsen Mahdawi ile Mahmud Halil’in serbest bırakılması talepleriyle protesto gerçekleştirdi. New York Times’ın haberine göre, ABD’nin önde gelen üniversitelerine yönelik Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikalar doğrultusunda Filistin’e destek veren öğrencilere karşı tepkiler devam ediyor. Columbia Üniversitesi’nde toplanan öğrenci ve mezunlar, “Kardeşlerimizi serbest bırakın” yazılı pankartlarla üniversitenin girişinde protesto yaptı. Filistinli aktivistler Mahdawi ile Halil’in serbest kalması yönünde taleplerde bulunan bazı protestocular, yönetimin kararına tepki göstermek için kendilerini üniversitenin kapısına zincirledi.

SENATÖRDEN TEPKİ

Bu arada, Demokrat senatör Peter Welch, X platformunda yaptığı paylaşımda Mahdawi’nin serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Welch, “Mahdawi, vatandaşlık mülakatına girmeden önce gözaltına alındı. Serbest bırakılsın ki vatandaş olabilsin.” şeklinde bir ifade kullandı.

YÖNETİMİN POLİTİKALARI TARTIŞILIYOR

Son zamanlarda, ABD’de üniversitelere yönelik Filistin yanlısı kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündeme geldi. Harvard Üniversitesi’nde bazı profesörler, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonlarla ilgili başlattığı soruşturmaya karşı dava açtı. Columbia Üniversitesi, yönetimin “antisemitizmle mücadele” politikası çerçevesinde, okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması gerektiğini duyurdu. Ayrıca, Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılmış 175 milyon dolarlık federal fonun, okulun yüzme takımında bulunan bir transseksüel sporcu sebebiyle askıya alındığı ifade edildi. Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki düşünce özgürlüğü baskısının en önemli nedenlerinden birinin, ABD yönetiminin Filistin’e destek veren öğrencilere uyguladığı vize iptali ve sınır dışı işlemleri olduğuna dikkat çekiyor.